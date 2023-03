Jitske Van de Veire blij dat haar achterwerk weer wat voller is: «Ik wil ook zo’n poep!» (foto)

De afgelopen jaren waren allesbehalve makkelijk voor Jitske Van de Veire, die twee Wakko-kapsalons heeft. Door «stress, ondernemen in tijden van corona en het leven dat allesomvattend is» vermagerde ze zienderogen. Zo toonde ze een half jaar geleden nog welke impact die factoren op haar lichaam hadden.

Trainen

Inmiddels is de 29-jarige dochter van Peter Van de Veire bekomen van die helse periode, en dat is ook aan haar lichaam te zien. «Ik verloor erg veel kilo’s de laatste twee jaar waardoor mijn lichaam veranderde en mijn poep verdween. Intussen begon ik terug te trainen omdat ze niet meer als mezelf voelde. Nu is mijn poep terug wat meer van mij», schrijft ze op Instagram.