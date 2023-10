Jolien uit ‘Blind Getrouwd’ over negatieve reacties: «Sommigen vinden mij een seut»

Wenen normaliseren

Op sociale media werd er heel wat gesproken over het tafereel. «Dat ik een seut ben of dat ik Brecht zijn hart heb gebroken. Dan denk ik: ‘oei, dat is snel’. Maar ja, ik ben gewoon eerlijk geweest. Mannen moeten meer huilen op televisie zodat dat genormaliseerd wordt. Het is niet dat ik toen zijn hart heb gebroken», vertelt ze in Het Laatste Nieuws.