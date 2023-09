Jonah uit ‘Blind Getrouwd’ deelt pakkende boodschap voor Winnie: «Zij is het teken van echte liefde tussen jou en mij»

Gelukkige, maar ook minder gelukkige momenten

Inmiddels zijn ze vier jaar met elkaar getrouwd. Reden genoeg om dat mooie moment te eren. «Liefste schattie, vandaag zijn we vier jaar getrouwd. Ik had nooit gedacht dat ik zo’n geweldig persoon ging ontmoeten via een tv-programma», schrijft Jonah op Instagram. Al vier jaar delen we gelukkige, maar ook minder gelukkige momenten. Jij bent mijn allerbeste vriendin! Sinds een jaar is het niet meer enkel jij en ik, maar hebben we ook onze geweldige dochter Lily in ons gezin mogen verwelkomen. Zij is het teken van echte liefde tussen jou en mij. Liefste schattie, een dikke kus en petje af dat je het al vier jaar met mij uithoudt. Op nog eens 100 jaar!», klinkt het.