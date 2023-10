Josje Huisman (ex-K3) heeft treurig nieuws: «Met pijn in het hart»

Drie jaar lang reisde Josje Huisman de wereld rond in haar gele Mercedes Sprinter. Ze richtte hem volledig zelf in en zorgde ervoor dat je met het busje off grid kan kamperen door middel van de zonnepanelen. «Met pijn in het hart, misschien verklapte de story van vandaag al genoeg: ik ga afscheid nemen van Evert, mijn eigen Chateau Jos. Bijna drie jaar geleden kocht ik deze gele rakker en bouwde ik het om tot charmant camperbusje», schrijft ze op Instagram.

Te klein voor haar gezin

De 37-jarige zangeres is in verwachting van haar tweede kindje en heeft dus meer ruimte nodig. «Hoe snel kan een mensenleven veranderen: van denken voor altijd single mom te blijven, naar nieuwe liefde vinden en opnieuw in verwachting zijn! Eerst dacht ik allerlei aanpassingen en uitbreidingen te doen aan deze bus, zodat we ook met vier ermee weg zouden kunnen. En hoewel dat misschien best mogelijk is, gaan we toch op zoek naar een ruimer model om de ultimate #vanlife te ervaren met z’n viertjes!», aldus Josje.

Prijs

Het busje staat momenteel HIER te koop voor 29.500 euro en is volgens Josje ideaal voor kleine gezinnen die graag op avontuur trekken. «Deze bus is echt mega geschikt voor single reizigers, (kleffe) stelletjes of voor mama’s/papa’s met een klein kindje die samen op ontdekking willen gaan. Het heeft werkelijk alles wat je nodig hebt om (off grid) zorgeloos te kamperen. Ik heb misschien een beetje te lang zitten wikken en wegen omdat ik het soms lastig vind om harteprojecten zoals dit los te laten, maar soms weet je wanneer het tijd is om te laten gaan, een nieuwe fase breekt aan, nieuwe avonturen wachten en daar hoort bijpassend vervoer bij», besluit ze.