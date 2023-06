‘Jurassic Park’-actrice speelt iconische scène dertig jaar later na: «Je lijkt er nog steeds hard op!» (video)

Op 11 juni 1993 kwam ‘Jurassic Park’ uit, dé dinosaurusfilm die bij heel wat mensen het angstzweet deed uitbreken. Op een bepaald moment in de film genieten Lex en haar jongere broer Tim van een dessertenbuffet. Lang duurt de rust echter niet, want een velociraptor brengt hen een bezoekje. We weten meteen hoe laat het is wanneer de groene gelei van Lex meetrilt op de zware voetstappen van de levensgevaarlijke dino.