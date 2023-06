‘Thuis’-actrice Lynn Van den Broeck over kritiek op haar borsten: «Ik ben heel blij met mijn mandarijntjes»

Lynn Van Den Broeck, die de rol van Viv vertolkt in de Eén-serie ‘Thuis’, is vanavond te zien in het Play4-programma ‘Helden van het Internet’. Daarin leest de 30-jarige vriendin van acteur Mathias Vergels enkele reacties voor van mensen die commentaar hebben op haar boezem. «En dan klagen ze over de andere vrouwen waar hun man naar kijkt die grotere borsten hebben dan hen. Een man heeft meer nodig dan mandarijntjes», kreeg ze ooit te horen. «Ja, Michel. Dan zal je vrouw twee meloenen hebben zeker, dat is heel goed. Maar ik ben heel blij met mijn mandarijntjes, want die passen perfect op mijn lichaam», antwoordt ze daarop.