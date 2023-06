Kaat Bollen test lingeriesetjes uit: «Ja, ik ben overal afgevallen, haha» (foto)

Lingerie kopen kan je online of gewoon in de winkel, maar wat als je een vragenlijst kon invullen waaruit jouw specifieke wensen duidelijk worden? Dan krijg je normaal gezien een lingeriesetje dat helemaal bij je past. Kaat Bollen testte dat onlangs uit bij CurveCatch, met succes. «Wat een voordeel is me dat! Want hoe ingewikkeld zijn behamaten eigenlijk? In mijn normaal merk heb ik een 70D tegenwoordig (jaaa, ik ben overal afgevallen haha!). Maar de behaatjes die ik uiteindelijk gehouden heb, zijn twee keer een 70E en een S...», schrijft ze op Instagram naast enkele foto’s waarop ze poseert in roze, gele en zwarte lingerie.

Geen pottenkijkers

Het concept heeft nog een aantal voordelen, zo legt de 37-jarige seksuologe uit. «Ander groot voordeel vond ik toch ook het lekker op mijn gemak thuis passen. Dat past in mijn druk druk druk leven en is toch ook wat meer op het gemak. Vermits je via de mail filmpjes met tips krijgt, heb ik geen opdringerige verkoopster gemist die me kwam betasten! Tot slot vind ik de variatie ook top! Van nature blijf ik soms wat hangen bij mijn twee vaste merken, wat fijn is want dat ken ik. Maar wat ook jammer is, want dat ken ik... En verandering van spijs doet eten hè!», klinkt het.

Complimenten

Niet alleen zij is fan, ook haar volgers steken hun enthousiasme niet onder stoelen of banken. «Ja, ik ben ook fan», «Wow, Kaat. Wat een lichaam!», «De lingeriesetjes staan je prachtig, koop ze maar», «Mooierdje», en «Schoonheid», lezen we onder meer in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.