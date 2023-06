Kat Kerkhofs verbaast volgers met bikinifoto: «Ik wil ook zo’n buikje!»

Kat Kerkhofs en Dries Mertens genieten momenteel van een welverdiende vakantie in hun thuisstad Napels, overigens ook de ploeg waar Dries Mertens jarenlang gevoetbald heeft. Samen met hun zoontje Ciro voeren ze op een bootje in de Tyrreense Zee en droomden ze weg bij feeërieke zonsondergangen.

Schoonheid

De 34-jarige programmamaakster deelde enkele foto’s ervan op Instagram, onder meer ook eentje waarop ze in bikini poseert. «Het zal zijn omdat ik van je hou», schrijft ze er in het Italiaans bij. «Prachtige foto’s», klinkt het massaal in de reacties. «Wij houden ook van jou, voor altijd», «Wat een schoonheid», «Jaloers op jullie prachtige leventje!», «Wat ben je mooi», «Ik wil ook zo’n buikje!», en «Je ziet er zo gelukkig uit! Ik wens het je enorm toe», lezen we ook.