Katja Retsin verbaast volgers in bikini: «Knappe madam. Altijd al geweest!» (foto)

Katja Retsin geniet momenteel van een deugddoende vakantie met haar echtgenoot Jan Schepens. De voormalige ‘De Rode Loper’-presentatrice, die onlangs nog als actrice aan het werk te zien was in het theaterstuk ‘Calendar Girls’, postte op Instagram enkele foto’s waarop ze in bikini van zon, zee en strand geniet. «Out of office. #happy #embracingeveryday», glundert ze in het bijschrift.