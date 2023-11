Keukenmomentje zorgt voor discussie tussen Emma en Emile: «Wat doe je nu?!» (video)

Liefde is... samen spaghetti maken. Maar bij Emma en Emile maakte het romantische moment snel plaats voor verbazing. Emma heeft immers de gewoonte om de spaghetti te breken voor het in kokend water te leggen. «Wat doe je nu?! Heb jij zonet die spaghetti in tweeën gebroken?», valt Emile achterover van verbazing. «Anders kan het er niet in», verantwoordt Emma haar werkwijze. «Is dat echt not done?», vraagt ze hem. «Ik denk dat ik letterlijk een Italiaan buiten hoor roepen van de pijn», lacht Emile. «Gelukkig zitten we in België dan», reageert Emma.

Lastig moment

Voor de camera legt Emile uit dat dat moment hem is bijgebleven. «Als we één moment moeten kiezen uit de laatste zes weken, dan is dat wel het moment dat het het lastigste was voor mij. Mijn hart brak op het moment dat die spaghetti brak», klinkt het.

Gemengde reacties

Op Instagram wordt er verdeeld gereageerd. Sommige mensen begrijpen de verbijstering van Emile, al herkennen de meesten de werkwijze van Emma. «Dat doe je niet, hij heeft gelijk. En dat met een mes eten ook niet», «Ieder heeft zo zijn manier, is dat nu zo erg?», «Team breken in twee», en «Ik doe dat ook altijd, hahaha», lezen we onder meer in de reacties.