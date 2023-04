Kevin uit ‘Boer zkt Vrouw’ heeft straf nieuws over Heidi: «Daar heb ik helemaal geen probleem mee»

Wat een spanning daar op de boerderij van Kevin! Na een gedurfde remonte van Elke moest boer Kevin gisteren alsnog een keuze maken uit zijn drie overblijvers. De 28-jarige witloof- en frambozenboer ging uiteindelijk voor Jana. «Ik heb gekozen met mijn hart, niet met mijn hoofd. Ze veroverde het nadat we samen op date waren gegaan in Sluis. We konden zo goed babbelen... Maar toch heb ik lang nagedacht over die beslissing, want mijn hoofd zei iets anders. Ik zag dat Elke en Heidi meer geïnteresseerd waren in het bedrijf. Werkgerelateerd waren zij een veel betere keuze, maar gevoelens kan je niet forceren», blikt hij daarop terug in Het Laatste Nieuws.