Kevin uit ‘Boer zkt Vrouw’ openhartig: «Misschien toch de verkeerde keuze gemaakt»

Verkeerde beslissing

Zo zit Kevin echter in elkaar en dat wist Jana op voorhand. Dat zorgde dus voor heel wat twijfels. «Op de trip begon ik me inderdaad af te vragen of ze wel iets voor mij voelde en of zij echt zichzelf was. Dus: misschien had ik dan toch de verkeerde beslissing genomen... Ook al had ik voor Jana gekozen mét een reden. Maar ja, misschien moest ik Heidi gelijk geven. Misschien wás het wel zo dat Jana gewoon mijn kop zot wilde maken. Het was haar precies te doen om: 'Ik heb hem nu gewonnen, voor mij hoeft het niet meer om moeite te doen.' Maar 'Boer zkt Vrouw' is geen doorsneewedstrijd, hé. Het gaat over echte gevoelens, over de liefde. Over mensen hun leven. Al is Jana uiteraard geen slecht mens, helemaal niet. En zal ze het allemaal wel goed bedoeld hebben. Ik weet niet goed wat er scheelde. Als ik de beelden van die zogezegd romantische trip herbekijk, kan ik Elke en Heidi geen ongelijk geven», vertelt hij in TV Familie.