Kijkers in extase na intiem moment in ‘Blind Getrouwd’: «Enkel dit koppel zal slagen» (video)

Mooi om te zien hoe Jolien en Brecht aflevering na aflevering dichter naar elkaar toe groeien. Maandagavond zagen we hoe ze hun openingsdans op hun terras nog eens overdeden. Dat ging gepaard met heel wat kusjes. «Dat was echt een mooi moment, zo intiem. Echt zo‘dit zijn wij en f*ck al de rest’», zei Jolien daarover. «De wereld rondom ons was een beetje verdwenen. Zo mooi om dat samen te doen, zeker als je je goed voelt bij elkaar», reageerde Brecht.