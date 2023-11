Kijkers vrezen dat dit ‘Blind Getrouwd’-koppel niet samen blijft: «Ze lacht zijn rotte opmerkingen weg»

Gebuisd

Van de huidige vier koppels lijkt er eentje weinig kans te maken op een vervolg, als we de kijkers mogen geloven althans. Zij zien het niet rooskleurig in voor Isabelle en Matthieu. Christophe Ramont, die enkele jaren geleden zelf meedeed aan ‘Blind Getrouwd’ geeft hunhuwelijkslechts 40% kans op slagen.

Geen kus terug

Andere twitteraars betreuren het feit dat er amper affectie te bespeuren valt tussen de twee. «Isabelle wil veel kussen, maar je ziet dat Matthieu daar geen behoefte aan heeft», «Matthieu en Isabelle, dat ziet er toch niet zo goed uit. Hij is redelijk afstandelijk geworden», «Ik heb precies altijd het gevoel dat Matthieu alles wat Isabelle doet of zegt te veel vindt, geïrriteerd zelfs», «Matthieu kan in beide gevallen dat Isabelle hem kust niet even zijn hoofd draaien om haar terug te kussen...», en «Isabelle die alle rotte opmerkingen van Mathieu weg lacht part 72645», lezen we onder meer.