Nuria en Stijn uit ‘Blind Getrouwd’ waren bijna uit elkaar: zo hebben ze hun relatie gered

Nuria Gilizintinova (36) en Stijn Van Poucke (45) zijn één van de weinige koppels die het ‘Blind Getrouwd’-experiment tot op de dag van vandaag overleefd hebben. Inmiddels hebben ze twee kinderen en zien ze elkaar nog steeds doodgraag. Vorig jaar liep het echter bijna mis tussen hen. «Plots ergerden we ons ontzettend aan elkaar. We konden niets meer goed doen in elkaars ogen. Heel heftig allemaal», legt Stijn uit in Story.

Seven year itch

Volgens Stijn kwam dat door de beruchte seven year itch, een mindere periode in een relatie na zeven jaar. «We zijn (blind) getrouwd, leerden elkaar nadien pas echt kennen, verbouwden een huis, kregen twee kinderen, veranderden van job... Telkens hadden Nuria en ik een nieuwe uitdaging. Maar dan begint het leven in een soort van routine te komen en heb je ook veel tijd om na te denken over je relatie. Waar zitten we nu? Hebben we alles bereikt? Wat is het volgende? Vooral Nuria had het daar moeilijk mee, ze moet voortdurend geprikkeld worden, terwijl ik eens kan genieten van gewoon een dag thuis zijn. En dat gaf spanningen en frustraties tussen ons. Soms zaten we als twee boze bevers tegenover elkaar. Eén keer was het zelfs zo erg dat we apart zijn gaan slapen», aldus Stijn.

Alleen wonen

Op een bepaald moment had Stijn het zelfs over een scheiding. «Stijn heeft dat uitgesproken, hij ging me verlaten. Ik zei hem: ‘Oké, prima. Als jij dat wilt, dan doen we dat.’ Ik was al aan het uitkijken naar een appartement om alleen te gaan wonen», legt Nuria uit. «Maar natuurlijk wil je niet scheiden», vult Stijn aan. «We weten allebei dat dat geen oplossing is, we zouden daar allebei dikke spijt van hebben. Want er is veel liefde en bewondering voor elkaar», klinkt het.

Communicatie

Nuria en Stijn gingen het probleem echter niet uit de weg en zochten manieren om hun relatie weer op de rails te krijgen. «Communicatie speelde daarin een cruciale rol. Eens goed met elkaar praten en onze gevoelens nog beter uiten in plaats van ze op te kroppen. Ik kan nu gewoon tegen Stijn zeggen dat hij even weg moet omdat ik wat ruimte nodig heb voor mezelf. Zonder dat hij dat persoonlijk moet nemen», vertelt Nuria.

Relatietherapie

Stijn geeft toe dat ze een paar keer naar een relatietherapeut geweest zijn. «Jammer dat daar nog altijd zoveel taboe rond hangt, maar het helpt echt wel om je relatie nog beter te maken. Je leert elkaar beter kennen en begrijpen. Van in het begin zijn we naar een relatiecoach geweest en ook in de toekomst zullen we dat blijven doen», luidt het.

Minder angstig

Het gaat dus weer een stuk beter tussen hen, al zijn ze gewaarschuwd. «Als Stijn en ik twee boten op een stormachtige zee zijn, dan is die relatiecoach de vuurtoren. En ik lees ook veel over zelfontwikkeling en groei. Dat maakt me veel wijzer en minder angstig», aldus Nuria. «We maken nog steeds veel ruzie, maar het woord ‘scheiden’ valt niet meer», vult Stijn aan. «Omdat we het nu sneller beseffen wanneer we niet goed bezig zijn. ‘Laat ons dan maar normaal doen’, zeggen we», besluit Nuria.