Nuria uit ‘Blind Getrouwd’ deelt eerlijke foto zonder make-up: «Naturel staat je prachtig!»

Waar is de tijd dat Nuria en Stijn de liefde zochten en vonden in ‘Blind Getrouwd’? Wel, zeven jaar geleden om precies te zijn. Inmiddels hebben ze twee kindjes en zijn ze nog steeds gelukkig samen. Nuria postte gisteren op Instagram een selfie waarop ze haar make-up volledig links liet liggen. «Felt cute om ongegeneerd een make-up vrije foto te posten», schrijft de 35-jarige brunette erbij.

Schoonheid

In de reacties klinken alleen maar lovende woorden. «Wauw, je staalt zo puur natuur. Ben ik stiekem jaloers op. Ik wou dat ik er ook zo goed uitzag puur natuur», «Schoonheid», «Jij hebt helemaal geen make-up nodig hoor», «Puur natuur is nog steeds het mooiste», en «Naturel staat je prachtig!», lezen we onder meer.