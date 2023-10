Komt er dan toch geen vervolg op Britney Spears’ memoires?

Spears deelde een video van een man die op een drum sloeg op Instagram. Eronder schreef ze: «Humor is het geneesmiddel tegen alles!!! Play on!!! Volume 2 zal volgend jaar verschijnen... Zet je schrap!» Amerikaanse media melden dat bronnen dichtbij de popster ontkennen dat er een tweede deel in de maak is. Dat Spears de post zelf snel verwijderde lijkt die geruchten te bevestigen.

Ontluisterende biografie

Spears memoires ‘The Woman In Me’ kwam vorige week uit. Daarin onthulde ze onder meer dat ze een abortus onderging tijdens haar relatie met Justin Timberlake en klapte ze uit de biecht over haar wilde nacht met Colin Farrell. Ook schreef ze over hoe haar vader haar verplicht liet opnemen in het ziekenhuis toen ze weigerde om extra residency shows te spelen in Las Vegas. De curatele onder haar vader viel haar zwaar: «Mijn stem was zo vaak voor en tegen me gebruikt dat ik bang was dat niemand hem nu zou herkennen als ik vrijuit sprak.»