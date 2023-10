Zwangere Kourtney Kardashian steelt de show als zus Kim voor Halloween: «Eerst trouwlocatie afgepakt, nu Met Gala-look» (foto)

Kourtney Kardashian, die hoogzwanger is, heeft zich voor Halloween verkleed in haar zus Kim Kardashian, en wel in één van haar meest legendarische én bespotte outfits: de bloemenjurk van haar eerste Met Gala. Fans gaan door het dak op Instagram!

Het lijkt erop dat Kourtney Kardashian Halloween 2023 op haar naam heeft geschreven. De zwangere oprichtster van Poosh liet zien dat ze de spot kon drijven met hun vroegere ruzies door zich te verkleden als haar zus Kim. De foto’s die op 27 oktober op Instagram verschenen laten haar zien in die iconische - en vaak belachelijk gemaakte - jurk: een bloemenjurk met hoge hals en lange mouwen met een hoge split van ontwerper Riccardo Tisci voor Givenchy.

Vete rond Dolce & Gabbana

Kourtney tagde Kim, die de post likete en deelde in haar Instagram Stories met drie klappende emoji’s. De foto’s lokten een reeks grappen uit onder de fans. «Eerst haar trouwlocatie afgepakt. Nu haar Met Gala look. Legendarisch. Echt waar», grapte een fan, die verwees naar de gesprekken tussen de zussen in de show 'The Kardashians' over de samenwerking van Kim met Dolce & Gabbana. De modecollaboratie kwam maanden na het huwelijk van Kourtney en Travis Barker, gehost door het modepaar op hun landgoed in Italië - hetzelfde land waar Kim in 2014 trouwde met haar nu ex-man Kanye West.

De zussen hadden recentelijk een paar afleveringen van hun show flink gebekvecht, maar hebben het inmiddels weer bijgelegd. Kim wist er onlangs nog wel een sneer uit te gooien door haar zus te taggen in een post van 27 oktober op Instagram Stories, waarin ze de samenwerking van hun moeder Kris Jenner’s vriend Corey Gamble met Dolce & Gabbana promootte.

Iconisch Met Gala

Kim was in haar derde trimester van haar zwangerschap van haar en Kanye's oudste dochter North West toen ze in 2013 de Costume Institute Gala van het Metropolitan Museum of Art bijwoonde als Kanye's +1. Haar bloemenoutfit kreeg gemengde reacties op sociale media engemene memeswerden verspreid onder haar critici.

«In de auto op weg naar het gala, herinner ik me dat Kanye zei: 'Je ziet er prachtig uit. Ik ben zo blij voor je,'» zei Kim in een Vogue video uit 2019, terugkijkend op enkele van haar iconische looks, «En toen heb ik de hele weg naar huis gehuild omdat ik het gewoon niet kon geloven - er waren al deze memes over mij en een sofa.»

Kim vertelde dat ze de keuze had tussen een zwarte of een bloemenversie van de jurk en dat ontwerper RicardoTisci en Vogue-hoofdredacteur Anna Wintour de bloemenversie kozen. «Ik dacht, ik doe gewoon de zwarte», zei ze. «Maar Ricardo zei: 'Nee, kom op, we moeten de bloemen doen.' Ricardo zei achteraf: 'Wat geef je een vrouw die zwanger is? Je stuurt haar bloemen.'»

Kim vervolgde: «Ik was zo onzeker en kon op dat moment nooit echt voor mezelf opkomen omdat ik zo verlegen was en iedereen tevreden wilde stellen. En hij zei dat Anna echt de bloemen wilde, dus zei ik: 'OK, bloemen dus.'»

Zelfspot

Tegenwoordig kijkt Kim met plezier terug op haar iconisch modemoment. «Nu vind ik het geweldig», vertelde ze aan Vogue. «Als ik erop terugkijk, denk ik: 'Wow, zij hadden die visie. Dit is ziek.' Ik herinner me nog dat de Olsen-tweeling naar me toe kwam en mijn outfit en mijn handschoenen geweldig vond. Dus het maakte niet uit wat de critici zeiden, want de Olsen-tweeling vond het goed en ik vond het geweldig.»

In 2015, terwijl ze zwanger was van haar tweede kind met Kanye, zoon Saint West, droeg Kim haar Met Gala-jurk uit 2013 trouwens zelf als Halloweenkostuum.

