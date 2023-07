Kylie Jenner geeft toe dat ze plastische chirurgie onderging: «Ik wou dat ik het nooit gedaan had»

Het is de allereerste keer dat Kylie Jenner openlijk praat over plastische chirurgie. In de vorige aflevering zei ze nog dat ze enkel «fillers» had gebruikt in haar gezicht, maar niet onder het mes ging. Tijdens de seizoensfinale van ‘The Kardashians’, die uitkwam op 27 juli, klapt ze evenwel uit de biecht. Ze geeft toe dat ze een borstvergroting onderging toen ze 19 jaar oud was.