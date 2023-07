Prins Harry mag rechtszaak starten tegen uitgever The Sun wegens «illegale informatievergaring»

Volgens de 38-jarige prins was hij het doelwit van journalisten en privédetectives in dienst van News Group Newspapers (NGN). Hij spande een rechtszaak aan met het oog op een schadevergoeding. Tijdens een hoorzitting in april betoogde NGN dat de zaak zonder voorwerp is wegens verjaard. De uitgever ontkent de beschuldigingen daarnaast met klem.