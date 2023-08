Laatste woning van gangster Al Capone afgebroken, ondanks hevig verzet

Ondanks lokaal verzet is vorige week in Miami Beach het huis afgebroken waar de legendarische gangster Al Capone de laatste jaren van zijn leven heeft doorgebracht. De plannen voor de afbraak van de woning aan Palm Avenue 93 raakten in 2021 bekend. Een internetpetitie voor het behoud verzamelde bijna 26.000 handtekeningen. Tevergeefs, want vorige week werd het laatste sprankeltje hoop om de bulldozers tegen te houden, onherroepelijk de kop ingedrukt.

«Wij vinden dat we alle delen van onze geschiedenis moeten herinneren, of ze nu goed of slecht waren», motiveerde Daniel Ciraldo van de Miami Design Preservation League zijn strijd voor het behoud. «Dit is een waarschuwing voor wat kan gebeuren zonder de juiste bescherming en middelen.»

Huisfeestjes

De booswicht uit Chicago kocht het 30.000 vierkante meter grote domein in 1928 voor 40.000 dollar, zes jaar nadat het was bebouwd. Capone verbleef er regelmatig en gaf er tijdens de Drooglegging graag exorbitante feestjes. Nadat hij een groot deel van de jaren dertig achter de tralies had doorgebracht, verbleef hij de laatste jaren van zijn leven in de mansion, om er in 1947 het loodje te leggen.

Het domein bestond uit het hoofdgebouw, een gastenverblijf en een pool house. Het was een van de eerste huizen die werden opgetrokken op Palm Island, dat intussen geldt als een enclave voor steenrijke bewoners. Sinds de weduwe van Capone het domein verkocht in 1952, veranderde het meer dan eens van eigenaar.

Juridisch geschil

Vorig jaar werd duidelijk dat het lot van het domein zo goed als bezegeld was. De eigenaars - de familie Claramonte, die in het huis ernaast woont - kregen toen van Miami Beach een vergunning om het huis af te breken. Pogingen om de woning overeind te houden, liepen met een sisser af. Het hielp ook niet dat de staat Florida vorig jaar zijn wetgeving wijzigde, om te voorkomen dat lokale autoriteiten de afbraak zouden tegenhouden van lager gelegen huizen in overstromingsgebied.

Een eeuw geleden was overigens lang niet iedereen in Miami enthousiast over de komst van de beruchte crimineel. Toen het publiek in opstand kwam, kreeg de politie zelfs de opdracht Capone te arresteren zodra hij zijn woning op Palm Island zou verlaten.

Onzekere toekomst

Wat er nu met het domein te gebeuren staat, is onduidelijk. Albert en Karise Claramonte, die in 2021 voor 15,5 miljoen dollar eigenaar werden, waren niet bereikbaar voor commentaar. De grond staat op de vastgoedsite Trulia te koop voor 31 miljoen dollar, zonder vermelding naar de beruchte maffiabaas. In plaats daarvan pocht de site met «de kans om jouw droommansion aan de rand van het water te bouwen».