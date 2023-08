Lesley-Ann Poppe bewijst dat ze van halfnaakt zonnen houdt: «Wat een lichaam!» (foto)

Vorig jaar legde Lesley-Ann Poppe in een interview uit dat ze graag halfnaakt geniet van de zon. De 44-jarige zakenvrouw doet dat echter alleen als ze op vakantie is, want in ons land is ze een bekend gezicht «en kunnen mensen ongemerkt foto’s nemen». Momenteel vertoeft ze in Ibiza, waar ze ongestoord haar ding kan doen en er zelf een mooie foto van kan maken. «Hallo daar», titelt ze het kiekje op Instagram.