Lesley-Ann Poppe openhartig over onenightstand: «Zo slecht over gevoeld»

Lesley-Ann Poppe praat in een interview open en eerlijk over haar (seks)leven. Zo heeft ze ooit een onenightstand gehad, maar dat viel enorm tegen...

Zes jaar geleden stapte Lesley-Ann Poppe in het huwelijksbootje met haar man Kevin Lebreton. Tot op vandaag zijn ze nog steeds erg gelukkig met elkaar. Hoewel sommige mensen dat denken, was de 44-jarige zakenvrouw tijdens haar vrijgezellenbestaan geen losbol. «Nee, ik ben véél braver dan ik eruitzie. Als bleek dat hun versiertrucjes bij mij niet pakten, werden ze kwaad. Ik heb zóveel ruzie gehad met mannen. Eén keer heb ik me aan een onenightstand gewaagd. Daar heb ik me achteraf zo slecht over gevoeld. ‘t Is als het uitpakken van een mooi cadeau waar niks in blijkt te zitten. Ik ben daar veel te gevoelig voor», vertelt ze in Story.

Interesse tonen

Ze is niet het type vrouw dat makkelijk op avances ingaat. «Ik ga niet achter een vent aanhollen. Een man moet mij verleiden. Door lief te zijn, echt interesse te tonen en aandacht te geven. Onlangs zag ik aan een tafeltje naast ons een koppel op een eerste date. De man was de hele tijd over zichzelf aan het praten, de vrouw kon enkel knikken. Die moest nog veel leren!», klinkt het.

Onvoorwaardelijke liefde

Met Kevin heeft Lesley-Ann haar prins op het witte paard gevonden. «Onze liefde is vrij onvoorwaardelijk. We aanvaarden elkaars tekortkomingen. Gewoon onszelf zijn is goed genoeg. Zelfs toen ik 100 kilo woog, vond Kevin me nog altijd de mooiste vrouw ter wereld. En we willen echt het beste voor elkaar. Ik wil dat Kevin oprecht gelukkig is en zijn dromen kan waarmaken», glundert ze.