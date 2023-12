Lien uit Blind Getrouwd heeft fantastisch nieuws: «Al 4 maanden het gelukkigste meisje» (foto)

Nieuwe relatie

Via Instagram heeft Lien haar nieuwe relatie met Quentin De Greef wereldkundig gemaakt. In een hartverwarmende post deelt ze twee foto's: één waar ze diep in elkaars ogen kijken en een andere waar ze elkaar een passionele kus geven. De caption drukt haar geluk uit: «Al 4 maanden het gelukkigste meisje».

Quentin is volgens zijn Instagram-profiel een sportliefhebber en lijkt zo helemaal het type van Lien te zijn. In ‘Blind Getrouwd’ had ze het immers over gespierde, blonde mannen: «Mijn vorige vriendjes waren vooral gespierdere blonde mannen. Joren past niet direct in dat plaatje, maar dat hoeft ook helemaal niet.»