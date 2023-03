Lil Kleine neemt ex Jaimie Vaes opnieuw op de korrel in nieuwe single

Het nieuwe nummer van Lil Kleine bevat een aantal scherpe uitspraken. Zo rapt hij: “Ik zag die mensen op me switchen op de dag dat ik gecanceld werd. Nu pomp je mijn collega, maar jij bent niet eens een fan van hem.” Bronnen beweren dat de 28-jarige doelt op de nieuwe relatie van Jaimie Vaes met dj en modeontwerper Afshin Momadi. Hoewel zij nog steeds single beweert te zijn, blijft de speculatie over haar liefdesleven toenemen.

Zoontje

De twee raakten verwikkeld in een vechtscheiding nadat Vaes hem beschuldigde van mishandeling. De beschuldiging volgde op het verschijnen van een video op sociale media waarin te zien was hoe de rapper zijn verloofde hardhandig aanpakte tijdens een vakantie op Ibiza. Dit zorgde voor een strafrechtelijke zaak, waardoor Kleine zijn zoontje Lio lang niet heeft mogen zien.

De rapper geeft ook hierover een blijk van frustratie. In de songtekst smeekt hij om de kans om zijn zoon te vertellen hoeveel hij van hem houdt en om opnieuw herenigd te worden. “Ik zou je zo graag zeggen dat je papa van je houdt. Ik blijf wachten op de dag dat wij weer samen zijn. Ik zal je allerbeste vriend en ook je vader zijn”, klink het. In een rechtszaak eerder dit jaar werd nochtans beslist dat Lil Kleine zijn zoontje weer twee keer per week mag zien.

Het is niet de eerste keer dat Lil Kleine zijn onvrede over zijn ex uit in muziek. Slechts een maand geleden lanceerde hij samen met rapper Boef de single 'Herinnering'. Hierin verwees hij ook al naar Vaes: “Iemand moet je pijn verzachten, want ik zet je bij deze uit mijn gedachten.”