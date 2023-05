Loreen kondigt concert aan op Belgische bodem

Loreen startte haar carrière in 2004 met een deelname aan Pop Idol, de Zweedse versie van Idool, waarin ze op de vierde plaats eindigde. In 2005 bracht ze met de band Rob’n’Raz de ietwat bescheiden succesvolle single “The Snake” uit. Zes jaar later in 2011 liet de zangeres opnieuw van zich horen met een deelname aan Melodifestivalen (de Zweedse preselectie voor het Eurovisiesongfestival) met het nummer ‘My Heart Is Refusing Me’. Ook hier eindigde ze op de vierde plaats. Aan doorzettingsvermogen geen gebrek, want een jaar later deed ze opnieuw mee met het nummer ‘Euphoria’. Ze won de preselectie overtuigend en won later in Bakoe de 57ste editie van het Eurovisiesongfestival. Het nummer werd wereldberoemd en de voorbode van haar eerste album ‘Heal’.