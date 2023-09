Lou Deprijck, bekend van ‘Ça Plane Pour Moi’, overleden op 77-jarige leeftijd

Lou and the Hollywood Bananas

Deprijck werd geboren op 11 januari 1946 in het Waalse Lessen, maar verhuisde in zijn jeugdjaren naar Brussel. In de jaren 70 en 80 vormde hij het trio Two Man Sound met Sylvain Van Holmen en Yvan Lacomblez en scoorde hij hits met ’Disco Samba’ en ’Charlie Brown’. In 1978 lanceerde hij Lou and the Hollywood Bananas. Een jaar eerder produceerde hij wereldhit ’Ça Plane Pour Moi’, die zorgde voor een jarenlange controverse met zanger Plastic Bertrand.