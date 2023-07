Madonna «voelt zich beter»

Bronnen dichtbij de 64-jarige zangeres vertelden US Weekly dat ze haar herstel erg serieus neemt: «Hoewel Madonna staat te popelen om opnieuw aan de slag te gaan, wilt ze niets overhaasten. Haar gezondheid komt nu op de eerste plaats», klonk het. «Ze wordt omringd door een ongelooflijk ondersteunend team en waardeert alle liefde die ze afgelopen periode kon aanvaarden. Het is een work in progress, maar ze voelt zich elke dag zelfverzekerder en beter.»

Nadat het nieuws bekend raakte over haar ziekenhuisopname, uitten familie en vrienden hun zorgen. Een goede vriend vertelde Daily Mail bijvoorbeeld dat ze «er allemaal van overtuigd waren dat ze haar zouden verliezen». Een andere vriend sprak met het tijdschrift People: «Ze negeerde lang bepaalde symptomen omdat ze dacht dat ze wel vanzelf zouden verdwijnen. Ze wou geen repetities missen, ondanks het feit dat ze uitgeput was. Ze is gaat over lijken om de beste te zijn.»