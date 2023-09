Marco Borsato wordt vervolgd voor zedendelict met minderjarige, meldt het Nederlandse openbaar ministerie

De verdediging kan eventueel aanvullend onderzoek vragen. Nog volgens advocaat Knoops bevat het dossier van de verdediging «maar liefst 29 ontlastende getuigenverklaringen en bewijsmiddelen». Dat dossier is niet meegewogen in het besluit van het parket, zegt Knoops.

Aangifte voor smaad

Het parket in Noord-Holland voert ook nog onderzoek nadat Borsato zelf een aangifte had gedaan voor smaad en/of laster en het doen van valse aangifte, tegen de jonge vrouw en haar moeder. In die zaak is nog niet beslist of het tot vervolging komt.