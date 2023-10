Matthieu uit ‘Blind Getrouwd’ openhartig over affectie met Isabelle: «Het ging vanzelf»

Het klikt goed tussen Isabelle en Matthieu en ook op vlak van affectie zoeken ze toenadering tot elkaar. In een interview gaat Matthieu daar dieper op in. «Ik moet iemand echt goed leren kennen voor ik me durf te smijten», klinkt het.

Het is mooi om te zien hoe Isabelle en Matthieu naar elkaar toe groeien. Ze lijken twee handen op één buik en ook qua fysieke aantrekking is er duidelijk een match tussen de twee. Op dat gebied volgen ze de raad van de experten goed op. «De experten van het programma hadden vooraf gezegd dat we elkaar affectie mochten geven. En wij zijn allebei gewoon affectueuze mensen, dus dat ging vanzelf. Al hebben we dat op voorhand afgestemd bij elkaar. Die knuffels en kusjes... Dat gebeurde vanzelf», vertelt Matthieu in TV Familie.

Durven smijten

Op échte liefde is het misschien nog even wachten, zo geeft de 32-jarige IT’er en wereldreiziger toe. «Ik moet iemand echt goed leren kennen voor ik me durf te smijten. Er waren signalen die erop duidden dat ik Isabelle absoluut graag beter wilde leren kennen. Zeker wel. Maar de spreekwoordelijke vlinders bleven uit. Om te weten of die nog zullen fladderen, moet je natuurlijk naar de komende afleveringen kijken», klinkt het.

Geen geloof in ware liefde

Voordien heeft Matthieu drie relatief lange relaties gehad, van respectievelijk twee, vijf en drie jaar. De ware liefde is hij dus nog niet tegengekomen, al gelooft hij daar niet echt in. «Ik denk wél dat op ieder potje een dekseltje past. Maar er zijn meerdere dekseltjes die passen. In een 100% match geloof ik niet. Geef mij maar de 80/20 regel. Dat je voor 80% bij elkaar past en beantwoordt aan wat de ander in een partner zoekt», legt hij uit.

Samenwonen

Nu de huwelijksreis stilaan achter hen ligt, is het tijd voor het echte werk: samenwonen. «Eerst nog zien of we het samenwonen overleven. Want da’s toch iets anders dan de huwelijksreis. Dan kan je niet even jetskiën en de hele tijd lachen. Ik was dus heel benieuwd naar hoe het als samenwonend koppel zou gaan. Ook Isabelles vrienden en familie beter leren kennen is iets waar ik veel belang aan hecht. Dat geeft trouwens veel prijs over hoe iemand precies in elkaar zit. Wie weet leer ik dus nog een heel andere Isabelle kennen. Maar die lach van haar... Daar raakt ze nooit van af. Ze straalt een enorme joie de vivre uit, hé. Ja, prachtig», besluit hij.