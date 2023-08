Megan Fox lanceert poëziebundel over «giftige mannen»

Fox lost meteen 80 gedichten. In die gedichten gaat de ‘Transformers’-actrice op zoek naar de manieren waarop mensen hun identiteit verliezen om erbij te horen. Maar een aanzienlijk deel gaat ook over mannen. «Deze gedichten zijn geschreven in een poging om te genezen van een ziekte die ontstaan was in mij omdat ik zweeg. Ik heb mijn hele leven de geheimen van mannen bewaard. Mijn lichaam doet pijn van het dragen van het gewicht van hun zonden», klonk het in een statement van Fox.