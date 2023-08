UGent doceert nu ook Shakespeare aan de hand van Taylor Swift

Aan bod komen iconische titels en namen zoals The Great Gatsby, Robert Frost, Jane Eyre, Emily Dickinson en Nathaniel Hawthorne. Maar ook werk dat bij de jeugd beter gekend is, zoals Peter Pan, Alice in Wonderland en Romeo and Juliet.

90 euro lesmateriaal

Telkens klassiekers waar de zangeres nog een kwinkslag aan heeft toegevoegd. Taylor Swift is mogelijk een van de grootste popsterren van haar generatie. De universiteit van New York heeft haar daarom de gids in dat tijdperk gemaakt in een recente cursus, die nu ook in Europa - aan de UGent meerbepaald - wordt gedoceerd.