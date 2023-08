Sinéad O’Connor langs rijen fans naar laatste rustplaats gebracht (video)

De kist van Sinéad O’Connor is gisteren in de Ierse stad Bray uitgezwaaid door talloze belangstellenden. Mensen hadden op verzoek van de familie van de Ierse zangeres rijen gevormd langs de route die de auto nam naar haar laatste rustplaats. Volgens aanwezige verslaggevers werd geapplaudisseerd en gezongen voor O’Connor en werden er bloemen gegooid.

Al sinds dinsdagochtend stonden fans onder meer bij het huis waar de zangeres vijftien jaar heeft gewoond. Daar waren bloemen en kaarten neergelegd, maar stond ook een Volkswagenbusje dat haar hits en favoriete nummers uit speakers liet schallen. Volgens Britse media had de familie van O’Connor dat geregeld omdat ze fan was van dat soort busjes. De playlist was door haar naasten samengesteld.

Begraven in besloten kring

De kist werd daarna naar de plek gebracht waar de zangeres in besloten kring werd begraven. Daar was ook de Ierse president Michael D. Higgins bij. Volgens Higgins heeft O’Connor een «unieke bijdrage» geleverd aan de muziek. Dat kwam volgens hem door haar «grote kwetsbaarheid» in combinatie met haar «uitmuntende creativiteit» die ze liet horen met haar «stem, muziek en haar liedjes».

O’Connor overleed op 26 juli op 56-jarige leeftijd. Ze werd toen aangetroffen in een flat in Londen. De doodsoorzaak is nog niet bekend.