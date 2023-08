Michael Van Peel is vader geworden

«Zware bevalling»

In de aflevering maakte Van Peel niet bekend wanneer zijn dochtertje geboren werd, noch haar naam. Wel maakt hij een hoop grappen over zijn dochter, die kennelijk de dokter onderplaste, en de «zware» bevalling: «Ik wou een pistolet eten, ik had die gesmeerd, maar mijn vrouw kreeg om de vijf seconden een nieuwe wee. Ik had keiveel honger, maar moest telkens mijn vrouw helpen.»