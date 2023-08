Zwangere Kato Callebaut toont bolle buik in bikini: «Je ziet er zo goed uit!» (foto)

Drie maanden geleden maakten Kato Callebaut en haar man Tom Dice bekend dat ze hun eerste kindje verwachten. Voor wanneer de baby is uitgerekend en of het een jongen of een meisje wordt, verklapten ze niet. De 31-jarige ‘The Starlings’-zangeres postte vandaag op Instagram een kiekje waarop ze in bikini poseert en haar buikje duidelijk te zien is.