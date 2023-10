MTV annuleert Europe Music Awards in Parijs wegens conflict in Israël en Gaza

«Gezien de onvoorspelbaarheid van de gebeurtenissen in de wereld hebben we uit voorzorg besloten om de MTV EMA’s van 2023 niet te laten doorgaan», luidt het in de boodschap.

«Elk jaar zetten de MTV EMA de muzikale wereld in de kijker», vervolgt de zender. «Maar gezien de dramatische evenementen die zich afspelen in Israël en Gaza denken we dat het niet het moment is voor internationale festiviteiten. Nu duizenden levens verloren zijn gegaan, is het tijd voor reflectie.»