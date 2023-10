Het conflict tussen Israël en Palestina: kan het geweld overslaan naar België?

Sinds de terroristische aanval van Hamas op 7 oktober is het dreigingsniveau in ons land (en in alle andere Europese landen) aangepast. Bestaat de kans dat het conflict tussen Israël en Palestina ook geweld uitlokt buiten de eigen landsgrenzen? Metro buigt zich over de kwestie.

Hoe ziet de situatie ter plaatse eruit?

Zaterdagochtend 7 oktober voerde de Palestijnse islamitische groepering Hamas vanuit de Gazastrook een massale verrassingsaanval uit over land, over zee en in de lucht. Het stuurde een schokgolf doorIsraël, dat de vergelijking maakt met de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten. De voorbije dagen bestookte het Israëlische leger dan ook onophoudelijk de Palestijnse enclave, waar Hamas sinds 2007 de touwtjes in handen heeft.

Volgens de Israëlische autoriteiten lieten sinds het begin van het offensief meer dan 1.400 van hun burgers het leven, met 250 slachtoffers op een rave party die georganiseerd werd in de woestijn. Volgens de Palestijnse autoriteiten hebben de Israëlische vergeldingsbombardementen op Gaza dan weer minstens 2.450 levens geëist en 9.200 mensen verwond.

Welke gevolgen kan het conflict hebben bij ons?

Uiteraard kan zo’n heropflakkering van het conflict tussen Israël en Palestina ook in België leiden tot geweld tussen beide kampen. Om die reden besloot de overheid om het dreigingsniveau op te krikken. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) legde uit dat de lokale politiezones gewaarschuwd zijn en hun waakzaamheid moeten verdubbelen, met name rond bepaalde plaatsen van de Joodse gemeenschap in België, zoals scholen en gebedshuizen. Daar moet extra personeel en bewaking ingezet worden. Na de mesaanval in het Noord-Franse Arras beloofde premier Alexander De Croo (Open Vld) in De Zevende Dag op VRT al federale steun voor Antwerpen. De stad heeft immers een grote joodse populatie.

Kan Hamas ook bij ons aanslagen plegen?

Volgens Didier Leroy, Midden-Oostenspecialist en onderzoeker aan de Koninklijke Militaire School en de ULB, bestaat er in België alvast geen georganiseerde militie van Hamas. Dat vertelde hij aan onze collega’s van het tijdschrift Moustique: «Binnen de Europese landen kunnen er altijd geradicaliseerde enkelingen opduiken binnen bepaalde gemeenschappen. Maar bij ons bestaat er geen gewapende beweging die in staat is om acties te organiseren zoals in Israël zijn uitgevoerd. Het is wel mogelijk dat we te maken krijgen met gewelddadige acties van individuen of van kleine groepjes, aangespoord door een disproportionele reactie van Israël. De huidige context van open oorlogsvoering vergroot effectief de kans dat het zal komen tot ‘solidariteitsacties’ tegen Israël en al wie een bondgenoot van dat land lijkt te zijn. En dat zouden gewelddadige acties kunnen zijn.»

Zal het antisemitisme toenemen?

Volgens het Brusselse parlementslid Marc Loewenstein (DéFI), die van 2002 tot 2019 voorzitter was van antisemitisme.be, valt helaas te vrezen dat het antisemitisme een ongekende stijging zal kennen. «Elke crisis in Israël of het Midden-Oosten leidt over het algemeen tot een toename van het aantal antisemitische daden in België», zegt hij. «Dat zien we systematisch sinds 2000. Maar gezien het geweld van de beelden en de omvang van de trauma’s aan beide kanten is het heel goed mogelijk dat de situatie zal leiden tot antisemitische daden op een ongeziene schaal.»