Natuurlijk gebruikt Gwyneth Paltrow haar Oscar als deurstop: «Hij werkt perfect»

De Marvel-favoriete en oprichter van het controversiële bedrijf GOOP, opende de deuren van haar prachtige woning in Amagansett voor een nieuw interview en ze stelde niet teleur.

In het gesprek, dat deel uitmaakt van Vogue's 73 Questions-serie, gaf de 51-jarige stereen cameraman - en ons allemaal - een kijkje in haar huis, waarbij ze gekscherend wees op de bizarre functie die haar Academy Award heeft.

Toen ze door het tuinhek haar huis binnenliep, merkte de cameraman op dat de deur werd opengehouden door iets heel glimmends in de modder.

In de video hieronder maakt het beeldje zijn opwachting rond minuut 3.

Shakespeare in de hof

Het Hollywood-icoon nam in 1999 de prijs voor beste actrice mee naar huis voor haar rol in Shakespeare in Love en versloeg daarmee Cate Blanchett, Fernanda Montenegro, Meryl Streep en Emily Watson.