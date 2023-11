Nieuwe datingshow ‘Twin Love’ laat identieke tweelingen met elkaar daten

‘Love is Blind’, ‘Too Hot to Handle’, ‘Love Island’: streamingdiensten doen hun uiterste best om het format van de datingshow opnieuw uit te vinden. Bewijs daarvan is ‘Twin Love’, een ‘sociaal dating experiment’ waarin identieke tweelingen de liefde zoeken bij andere identieke tweelingen. Waarom? Om te achterhalen of tweelingsbroers en –zussen op dezelfde ‘identieke partner’ kiezen, of net niet? De zoektocht wordt geleid door Brie en Nikki, zelf ook eeneiige tweelingen.

Van Nederlandse makelij

De maker van de serie is de Nederlander Remco Lentjes, die bij het Nederlandse productiehuis ITV werkt. Hij is naar eigen zeggen gefascineerd door tweelingen: «Het idee begon bij mijn fascinatie voor tweelingen, hun manier van gelijkenis in uiterlijk en gedrag en verbondenheid onderling is vaak totaal anders dan bij ‘gewone’ broers en zussen. Wat vervolgens uit statistisch onderzoek blijkt is dat ze veel later dan niet-tweelingen een relatie aangaan met een ander, en als die dan gevonden is dan is de instemming van de ander ook nog een belangrijke hobbel om te nemen.»