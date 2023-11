Nu ook vastgelegd op beeld: Harry Styles heeft een ‘broske’

Harry Styles-fans waren al een tijdlang in paniek. Eerst verschenen er enkele weken terug complottheorieën dat de popster in realiteit kaal is en een haarstukje draagt. Deze week werden de roddels evenwel concreter: hij zou met een kaalgeschoren hoofd gespot zijn in de gloednieuwe concertzaal ‘The Sphere’ voor een optreden van U2. Op een wazige foto na, waren er evenwel geen bewijzen van zijn nieuwe look. Fans gingen massaal aan de slag met AI om beelden te genereren van de ‘As It Was’-zanger, maar dat voegde enkel toe aan de verwarring.