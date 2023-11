Sergio Quisquater moest op dieet: «Ik ging soms 17 keer per week naar de frituur»

Vanavond in ‘Dat eet dan gelukkig zijn’ moet Sergio toegeven dat hij op dieet gezet werd. «Het was van moeten. Het was vijf voor twaalf», vertelt hij. Vooral zijn hart begon te protesteren. «Ik was te dik geworden. Ik voelde dat al lang. Als ik optrad, kwam ik snel in ademnood. Mijn moteur moest te hard werken.»