Olivia Rodrigo geeft toe dat ze «Spijt heeft van bepaalde exen»

In een interview met de New York Times vertelde de 20-jarige pop-rockster hoe haar romantische relaties haar tweede studioalbum Guts, dat op 8 september verschijnt, hebben geïnspireerd. Rodrigo legde uit dat het succes van haar eerste album haar het gevoel gaf dat ze onder druk stond om aan bepaalde verwachtingen te voldoen.

Verwachtingen

"Ik had zo'n verlangen om te leven en dingen te ervaren en fouten te maken en te groeien nadat Sour uitkwam, dat ik een soort druk voelde om het meisje te zijn waarvan ik dacht dat iedereen dat van me verwachtte", herinnert de "Vampire"-zangeres zich. "En ik denk dat ik door die druk dingen heb gedaan die ik misschien niet had moeten doen - met mensen ben uitgegaan die ik niet had moeten doen."