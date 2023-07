Ontdek of jouw oude Barbie-pop duizenden euro’s waard is

Dankzij de release van de gelijknamige film is Barbie opnieuw helemaal hot. En dat laat zich ook voelen op veilingsites: op Catawiki werden de afgelopen twee jaar dubbel zo veel Barbie-poppen geveild. Maar hoe weet je of je Barbie-pop jou rijk kan maken? Speelgoedexpert Barbara Bieshaar legt uit.

Barbies kunnen voor hoge prijzen van de hand gaan op veilingen: terwijl de verkoopprijs van de pop slechts enkele tientallen euro's bedraagt, is de doorverkoopprijs van sommige modellen op Catawiki de pan uit gerezen. Een American Girl Barbie uit de jaren 1960 ging voor €2.000 van de hand, een zeldzame Fabergé Barbie uit 1998 werd verkocht voor €1.510 en een vintage Francie uit 1967 - een historisch model, omdat het de eerste zwarte Barbie pop ooit was - bracht meer dan €1.000 op. Echt zeldzame modellen kunnen bedragen van zes cijfers bereiken, zoals de duurste Barbie die ooit verkocht is, ontworpen door de Australische juwelenontwerper Stefano Canturi. In 2010 bracht ze bijna 300.000 euro op voor een goed doel.

Belangrijke vraag is natuurlijk hoe je er achter komt of de Barbie die je als kind had, nu een fortuin waard is? Speelgoedexpert Barbara Bieshaar licht toe welke kenmerken de kassa doen rinkelen voor Barbies. «Dit is het perfecte moment om thuis op zolder te zoeken naar een verborgen schat. Een mooie kans om je jeugdherinneringen om te zetten in waardevolle bezittingen», zegt Bieshaar.

1 - Leeftijd is belangrijk

Barbie is al meer dan 60 jaar het favoriete speelgoed van miljoenen kinderen van over de hele wereld. En hoewel het lijkt alsof de tijd stilstaat voor de pop, is ook haar leeftijd belangrijk. Als vuistregel geldt: hoe ouder de Barbie, hoe hoger de waarde - vooral als ze in perfecte staat verkeert. Een Barbie uit 1959 in uitstekende staat wordt door de expert geschat op ongeveer 10.000 euro. Goed bewaarde originele Barbies uit de jaren 1960 en 1970 worden verkocht voor bedragen van drie tot vier cijfers.

Typische kenmerken van dit eerste Barbie-tijdperk zijn gaten aan de onderkant van haar voeten en een papieren label op haar pols. De wittere kleur kan ook een waardevolle indicator zijn, omdat het materiaal van oude poppen de kleur niet goed vasthield. Op de achterkant van Barbie staat ook het opschrift ‘Made in Japan’, het land waar de modepop tussen 1959 en 1972 werd gemaakt. Om de leeftijd en het model van je Barbie te achterhalen, vind je bij jongere poppen een productnummer van vijf cijfers op de hals; voor andere poppen kunnen online databases zoals ‘Fashion-doll-guide’ of ‘Vintagebabs’ je van meer informatie voorzien.

2 - Inclusief verpakking en accessoires

De staat van een Barbie is een belangrijke factor bij het bepalen van de prijs. Dit geldt ook voor de verpakking. Originele Barbies in een gesealde verpakking - en dus in perfecte staat - brengen de hoogste bedragen op. Zo kunnen verzamelaars er zeker van zijn dat de accessoires die erbij horen aanwezig zijn.

3 - Nagellak en klikkende knieën

Bij goed bewaarde Barbies is de nagellak nog intact en maken hun knieën een karakteristiek klikkend geluid, wat de waarde verhoogt. Daarentegen verlagen geknipt en gematteerd haar, beschadigde nagellak of zelfgemaakte make-up met viltstiften de waarde. Net zoals groene oren. «In de jaren 60 droeg Barbie oorbellen die soms groene verkleuringen achterlieten», legt Bieshaar uit. «Deze vlek is moeilijk te verwijderen en vermindert daarom de waarde van de poppen. Dit geldt ook voor beschadigingen, zoals krassen of afbladderende verf.»

4 - Tina Turner, Lagerfeld en Queen Elizabeth: speciale edities met potentieel

Speciale edities met bijzondere ontwerpen, samenwerkingen met beroemdheden of poppen die speciale gebeurtenissen zoals het jubileum van de Queen herdenken, hebben vaak een hogere waarde. Maar zelfs edities die vroeger weinig interesse trokken, zoals de rockster Barbies uit de jaren 1980, kunnen snel aan populariteit winnen door toenemende interesse in popcultuur.

5 - Barbie, een ware fashionista

Daarnaast zijn samenwerkingen met modehuizen opvallend: Barbie is al gekleed door meer dan 70 ontwerpers, van Dior tot Armani en Versace tot Oscar de la Renta. Deze samenwerkingen met deze mode iconen behoren ook tot de poppen die hogere bedragen kunnen opbrengen. Zo vond een Karl Lagerfeld Barbie een nieuw thuis via Catawiki voor 1.500 euro. Een actuele collectie die nu al de interesse van verzamelaars trekt, zijn de ‘Día De Los Muertos’ Barbies. Deze zijn uitgebracht in 2019 en vernoemd naar een van de belangrijkste Mexicaanse feestdagen.