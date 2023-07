TIPS & TRENDS. I’m a Barbie girl: deze limited edition collectie tovert jou om in een roze pop

Wil je een over the top look, net als Barbie? Deze limited edition collectie tovert jou om in een roze pop! De make-up is geïnspireerd op de knallende kleuren en positieve energie van de film: met twee mini-oogschaduwpaletten met een mini Butter Gloss-sleutelhanger, een minipalet met twee blushes en een highlighter om de zomer in huis te halen. Verder kan je kiezen tussen twee nieuwe tinten Jumbo Eye Pencil oogpotloden in stralend roze en elektrisch blauw, Jumbo Lashes met accenten in Barbieroze, twee Smooth Whip Matte Lip Creams, een Butter Gloss en, mijn persoonlijke favoriet, een spiegeltje in de vorm van een oldskool klaptelefoon.