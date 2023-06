TIPS & TRENDS. Het meest Instagramwaardige hotel ter wereld & Italiaanse restaurantpasta a casa

Travel

Waar vakantiekiekjes vroeger alleen dienden om het familiealbum aan te vullen, doen we tegenwoordig veel meer met die foto’s. Fysieke fotoalbums maken we vaak niet meer (hoe jammer dat ook is), maar onze Instagrampagina vullen we maar al te graag aan met de mooiste plaatjes. Niet moeilijk dus dat een fotogenieke bestemming of hotel tegenwoordig ook meespeelt in onze vakantiekeuze.

Luxury Travel Adviser speelt daar maar al te graag op in en dus lanceerde de reiswebsite een wedstrijd. Reizigers konden hun favorieten insturen, daar werd vervolgens een selectie van gemaakt en vervolgens volgde er een stemronde. Welk hotel kon de titel van meest Instagramwaardige hotel van 2023 wegkapen?

Wel, die eer is weggelegd voor het LUX* Grand Gaube op Mauritius. Dat eiland doet ons sowieso al dromen van tropische stranden en temperaturen en het hotel past helemaal in dat plaatje. Dankzij z’n prachtige locatie hebben gasten bijna continu zicht op het kristalblauwe water. Voeg daar een luxueus interieurdesign, strooien parasolletjes en enkele infinity pools aan toe en je hebt het perfecte recept voor een droomvakantie. Voor een all-in nacht voor twee personen tel je al snel 450 euro neer, dus je moet er wat voor over hebben, maar je Instagramprofiel zal er ongetwijfeld blij van worden.

Food

Pasta is heilig voor de Italianen! Toch wordt dit paradepaardje van de Italiaanse keuken maar al te vaak oneer aangedaan. Met afhaalpasta is er immers altijd wel iets mis. Te lang opgewarmd na de lange rit, te droog, te gaar gekookt... Daar heeft traiteurzaak PREGO! in Sint-Pieters-Woluwe iets op gevonden. Met hun dresseerklare pastakit warm je in amper twee minuten de verse pasta op in een bodempje water. Daarna breng je hem op smaak met een lekkere saus en topping. Een pasta zoals op restaurant maar dan in je luie zetel, wie zegt daar nee tegen?