Ook dit najaar blijft Play4 de zender van de familie Verhulst

Play Media, onderdeel van Telenet, veranderde vorig jaar zijn strategie. Het lanceert minder programma’s dan vroeger, maar mikt op hoge kijkcijfers en ‘impact’. Play heeft immers geen ‘gewoontekijkers’ zoals vrt en VTM, luidt het, en moet het dus hebben van kijkers die bewust kiezen voor bepaalde programma’s. Die ‘keuzekijkers’ hoopt de zendergroep te lokken door voort te bouwen op bewezen successen.

Zo blaast Play4 het realityformat ‘MasterChef’ nieuw leven in. De kookwedstrijd voor amateurkoks was oorspronkelijk Brits, maar liep tussen 2010 en 2012 in Vlaanderen al op VTM. Dergelijke programma’s zijn erg gewild door adverteerders, die hun producten erin kunnen integreren. Play4 gaat een nieuwe versie uitzenden met bekende Vlamingen Cath Luyten, William Boeva, Hakim Chatar, Linde Merckpoel, Lynn Van den Broeck, Boris Devis, Wim Willaert, Bent Van Looy en Charlie Dewulf.

Ook het bakprogramma ‘Bake off Vlaanderen’ keert terug voor een zevende seizoen. In dat programma nemen onbekende amateurbakkers het tegen elkaar op. Wim Opbrouck is opnieuw de presentator. Aan een nieuw seizoen van de ‘junior’-variant met jonge bakkers wordt nog gewerkt.

Tweede seizoen van ‘Extreme Makeover Vlaanderen’

Ook de bouw- en vastgoedprogramma’s blijven populair. Play4 bestelde een tweede seizoen van ‘Extreme Makeover Vlaanderen’. Daarin verbouwt James Cooke met een team van experten, familie en vrienden het huis van gezinnen die het moeilijk hebben. Met ‘Tussen 4 Buren’ lanceerde de zender deze week al een interieurprogramma met Jani Kazaltzis.

Het actualiteitsprogramma ‘De Tafel van Vier’ krijgt een nieuwe naam: ‘De Tafel van Gert’. Tegen het einde van de vorige reeks zaten er na bijsturingen immers geen vier maar zes gasten rond de tafel van Gert Verhulst. Play4 trok voormalig HLN-hoofdredacteur Brecht Decaestecker aan om de redactie van het programma te leiden.

Nieuw seizoen ‘De Verhulstjes’

Play4 blijft de zender van de familie Verhulst. Gert en zijn gezin worden opnieuw gevolgd in de realityreeks ‘De Verhulstjes’. In het nieuwe seizoen krijgen we onder meer te zien hoe ze op cruise gaan naar Scandinavië en hoe zoon Viktor daar het neushaar van zijn vader trimt.

Diezelfde Viktor duikt ook op in ‘De Expeditie - Groenland’. Samen met collega-bv’s Tine Embrechts, Joris Hessels, Sven Mary, Lynn Van Royen, Jinnih Beels, Average Rob en Pommelien Thijs legt hij een traject van 160 km af door het ongerepte en desolate Groenland. Het avonturenprogramma doet denken aan ‘Over De Oceaan’, waarin bv’s de Atlantische Oceaan overstaken met een zeilboot. Alleen lijken de omstandigheden nog harder: in geuren en kleuren wordt uitgelegd dat het ’s nachts zo koud is in Groenland dat het nodig is om in een fles te plassen.

‘De Slimste Mens Ter Wereld’

Uiteraard ontbreekt ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ niet in de najaarsprogrammatie van Play4. De bv-quiz bestaat al twintig jaar maar blijft goed scoren. De al bevestigde deelnemers zijn Robin Pront, Jade Mintjens, Alex Agnew, Annelien Coorevits, Nathalie Meskens en Average Rob.

Andere titels die terugkeren, zijn onder meer ‘Stukken van Mensen’, ‘James De Musical’, ‘Klopjacht’, ‘Big Brother’, ‘Niveau 4’ en ‘The Sky Is The Limit’. Fictie van lokale bodem brengt Play4 opnieuw met ‘Mijn Slechtste Beste Vriendin’ en ‘Assisen: de insulinemoord’. Op een tweede seizoen van de succesreeks ‘Nonkels’ is het wachten tot volgend jaar.