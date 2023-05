Pommelien Thijs ontwerpt trouwjurk voor zus en toont resultaat: «Zo ontzettend mooi!» (video)

Op je trouwdag wil je er opperbest uitzien en dat is Kaat Thijs (25), de oudere zus van Pommelien, feilloos gelukt. Ze kreeg daarbij hulp van de 22-jarige ‘Knokke Off’-actrice, die de bruidsjurk zelf ontwierp. Op TikTok toont Pommelien de voortgang en hoe het resultaat er uiteindelijk uitzag op de trouwdag vorige week.

Respect

In de reacties wordt er vol bewondering gereageerd. «Wat knap gemaakt, het staat je zus geweldig», «Echt een prachtige jurk», «Wow, zo mooi! Je bent waarschijnlijk de beste zus ooit voor Kato», «Oh mijn God, prachtig! Jij bent echt een talent», en «Zo ontzettend mooi!», lezen we onder meer in de reacties.