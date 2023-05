Pommelien Thijs openhartig over seksscènes in ‘Knokke off’: «Dat was zeker het geval»

Wie ‘Knokke Off’ al gezien heeft, ziet een heel andere Pommelien Thijs dan we gewend zijn in ‘#LikeMe’. Twijfelen heeft de actrice echter geen seconde gedaan. «Nu ik ouder ben, voelt het logisch. Ik zie me geen personages meer spelen die jonger zijn dan ikzelf», klinkt het.

Momenteel is op VRT MAX de gloednieuwe fictiereeks ‘Knokke Off’ te bekijken. Daarin volgen we het decadente leven van een groep jonge twintigers die hun zomer doorbrengen in Knokke. Rijkeluisdochter Louise wordt vertolkt door Pommelien Thijs, die we vooral kennen als de brave Caro uit ‘#LikeMe’. In ‘Knokke Off’ laat ze een heel andere kant van zichzelf zien. «En toch heb ik niet getwijfeld. Nu ik ouder ben, voelt het logisch. Ik zie me geen personages meer spelen die jonger zijn dan ikzelf», legt ze uit in Dag Allemaal.

Intimiteitscoach

De 22-jarige actrice en zangeres wist op voorhand dat er heel wat expliciete scènes in de reeks zitten. «Ook daar heb ik niet te veel bij stilgestaan, omdat we begeleid werden door een intimiteitscoach. Het belangrijkste is dat je je goed voelt bij je tegenspeler en dat was zeker het geval. Zo’n naaktscène is trouwens technischer dan je denkt», vertelt ze.

