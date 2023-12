Pommeline uit ‘Temptation’ liet haar dode hamster op sterk water zetten: «Ik wou nog even van hem genieten» (video)

Het eindejaar is een tijd vol gezellig samenzijn en feesten. Maar elk jaar gebeuren er ook ongelukken in deze periode. Kaarsen, kerstbomen, fonduestellen, vuurwerk… kunnen je feest snel doen omslaan in een nachtmerrie. Een brandende kaars die te dicht bij de gordijnen of de uitgedroogde kerstboom staat, kan je huis in enkele minuten in lichterlaaie zetten. De Brusselse brandweer zet de gevaren op een rij en geeft tips.