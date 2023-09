Portland annuleert alle concerten van het najaar: «Herstel duurt langer vanwege chemokuur»

Op 19 juli kondigde Pironet al aan dat hij een einde moest maken aan de festivalzomer van Portland, door «hersenletsels die zo snel mogelijk behandeld moeten worden». Nu moet de band ook de shows van het najaar in België en Nederland uitstellen.

«Zo snel mogelijk terug op podium»

Portland had tot het einde van het jaar nog dertien concerten op de agenda staan. Op 8 februari speelt de band in De Roma in Antwerpen. Voor dat concert zijn wel nog tickets te koop.